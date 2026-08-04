Kruševac geto oduševio kikindsku publiku

Upravo pod gornjim naslocom portal Vojvođanski reporter izveštava o predstavi „Samo nek’ ide redom“, koja je izvedena pred ispunjenim gledalištem u okviru letnjeg pozorišnog programa.

!U dvorištu Kurije izvedena je gostujuća predstava „Samo nek’ ide redom“ popularnog glumačko-komičarskog dvojca Kruševac geto.

Letnji pozorišni ambijent i komični izraz gostiju iz Kruševca privukli su veliki broj posetilaca, pa je prostor dvorišta bio popunjen do poslednjeg mesta. Publika je tokom čitave predstave glumačku ekipu nagrađivala smehom i aplauzima” – piše Vojvođanski reporter.