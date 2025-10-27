U Crkvi Svete Petke u Mačkovcu svečano proslavljena Hramovna Slava – Sveta Petka Paraskeva

U Crkvi Svete Petke u Mačkovcu svečano je proslavljena Hramovna Slava – Sveta Petka Paraskeva.

Svetu Arhijerejsku Liturgiju služio je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin David, sa sveštenstvom Kruševca. Duhovni Otac Eparhije osveštao je Slavski kolač i žito i uputio blagoslove i čestitke vernom narodu Mačkovca, prijateljima i gostima i svim Kruševljanima, kao i starešini Hrama, protojereju stavroforu Ocu Radiši Jovanoviću.

Crkva u Mačkovcu sagrađena je na temeljima srednjovekovne Svetinje, nova je sagrađena 1901. i ggodinu kasnije osveštana, tako da u toku pripreme za 125 godina postojanja Crkve Svete Petke u Mačkovcu, omiljenom mestu okupljanja vernog naroda i saborovanja.