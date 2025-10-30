Uspešni na Republičkom takmičenju iz robotike

Prva tehnička škola u Kruševcu se još 2013.-2014. nastavne godine, uključila preko zajednice mašinskih škola Srbije, u tada eksperimentalni model takmičenja iz robotike smerom mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje.

Vremenom, tehnički uslovi u školi su bili kvalitetniji, edukacija učenika savremenija tako da su postizali sve bolje rezultate na takmičenjima što je prethodnih godina rezultiralo prvim i drugim mestom na najvišem rangu – Republičkom takmičenju iz robotike o čemu je bilo reči i u okviru medijskog projekta Televizije Kruševac INOVATIVNI HORIZONTI koji sufinansira Ministasrtvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije.