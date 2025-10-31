Danas je Sveti Luka, apostol i jevanđelist, svedok Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla. Srpska pravoslavna crkva obeležava danas i Svetog Petra Cetinjskog.

Jevanđelista Luka, Grk po rođenju, pre krštenja neznabožac, jedan je od apostola. Po zanimanju lekar, bio je izuzetno obrazovan, sa velikim darom za slikarstvo.

Naslikao je tri ikone Bogorodice sa Hristom koje su postale uzor svim kasnijim ikonama majke Božije, pa se smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa.

U hrišćanskoj tradiciji smatra se autorom trećeg od četiri jevanđelja (Jevanđelje po Luki) i Dela apostolskih.

I u dubokoj starosti nastavio je da piše, putuje i propoveda. U 84. godini, mučenički je postradao za veru. U vreme cara Konstancija njegove mošti su prenete u Carigrad. Veruje se da imaju isceliteljsku moć.

Praznik je u našem narodu poznat kao Lučindan i česta je krsna slava. Obično se kaže: “Ide Luka – eto vuka” ili “Sveti Luka – sneg do kuka”, najavljujući zimu i snegove. Zato se valja što pre pripremiti.

Prema bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, ovaj dan nije obeležen kao zavetni, već je kao “crno slovo” svrstan u praznike od značaja za suštinu Crkve.

Kao svog zaštitnika slave ga i obrazovne ustanove, među kojima je i Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju.

Poštuje se i kao zaštitnik medicine i farmacije, bolnica i apoteka, lekara, farmaceuta i bolesnika.

Običaji i verovanja

Na Svetog Luku koncima se opasuju torovi da vukovi ne bi davili stoku. U južnoj Srbiji se po prvom gostu koji uđe u kuću na Lučindan gata kakva će zima ili godina biti.

U Crnoj Gori kažu da je duga na nebu pojas Svetog Luke i da, ukoliko je vidite, to znači da Sveti Luka moli Boga za nas.

Danas ne smete da budete preki i nervozni jer je Sveti Luka bio blag i miran, uvek je pomagao ljudima.

Prema narodnom verovanju, danas će se saznati kakva nas zima čeka.

Danas je i Sveti Petar Cetinjski.

Bio je poznat po skromnom i čestitom životu, koji je viteški posvetio svome narodu, boreći se da izmiri zavađena plemena i odbrani zemlju od spoljnih neprijatelja.

Njegove mošti počivaju u manastiru na Cetinju.