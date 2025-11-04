MUP: Udario troje maloletnika na pešačkom u Kosovskoj

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su S.P. (42) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je jutros oko 7 i 40 u Kosovskoj ulici, automobilom marke “audi”, oborio troje maloletnih pešaka na pešačkom prelazu. Povređenima je ukazana medicinska pomoć u Opštoj bolnici Kruševac, dok je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.