Knjige koje su obeležile Sajam knjiga u Beogradu

Romani “Slika s morem” Fredrika Bakmana, “Krojač” Jelene Bačić Alimpić i “Otac” Bojana Ljubenovića bili su najtraženiji Lagunini naslovi na upravo završenom Sajmu knjiga. U prijatnoj atmosferi, čitaoci su istinski uživali u biranju knjiga na Laguninim štandovima, uz sjajne popuste i poklone uz svakukupovinu.

Imali su i lepu priliku da se druže sa omiljenim piscima, koji su potpisivali svoje knjige i izlazili u susret radoznalosti čitalaca, odgovarajući im na brojna zanimljiva pitanja u vezi sa pisanjem i čitanjem.

Ekskluzivni gosti Sajma bili su Lagunini pisci, bestseler autorka Dženi Kolgan, poznata po duhovitim, toplim i dirljivim romanima, kao što su “Prolećna oluja”, “Božićna knjižara” i “Mala knjižara srećnih krajeva”, i psiholog dr Ali Fenik, autor knjige “Crvene zastavice, zelene zastavice”. Oni su se družili sa svojim čitaocima i otputovali iz naše zemlje puni najlepših utisaka.

Donosimo vam listu 20 najprodavanijih naslova ovogodišnjeg Sajma knjiga:

“Slika s morem”, Fredrik Bakman

“Krojač”, Jelena Bačić Alimpić

“Otac”, Bojan Ljubenović

“Hajduk u Beogradu”, Gradimir Stojković

“Košarka, to je Partizan”, Slobodan Vladušić

“Sve što znam o ljubavi”, Doli Olderton

“Ovaj put biram sebe”, Dizgram

“Zmija i krila noći”, Karisa Brodbent

“Uhvaćeni”, Navesa Alen

“Sebi duguješ sve”, Dizgram

“Buket žutih ruža”, Ljiljana Šarac

“Poštarka”, Frančeska Đanone

“Dorćolski rekvijem”, Dejan Stojiljković

“Kćeri cveća”, Tesa Kolins

“Tko je taj čovjek?”, Boris Dežulović

“Lajk”, Srđan Dragojević

“Ugasi svetlo”, Navesa Alen

“Đavoli”, Džo Aberkrombi

“Maca na recept”, Šo Išida

“Ukus straha”, Zoran Petrović

Veliku pažnju, kao i uvek, privukle su akcije – “Bestfeleri”, “3 za 999”, “3 za 499”, “2 za 1” i “4 za 2”. A i društvene igre su bile snižene za 15%, pa je Sajam knjiga bio odlična prilika da njihovi ljubitelji u bogatoj ponudi pronađu za sebe nove, interesantne igre.

I na štandu Delfi knjižara u Hali 4 Beogradskog sajma vrvelo je od znatiželjnih i nestrpljivih kupaca, koji su jedva čekali da pronađu knjige svojih omiljenih pisaca.

Sajamski popusti i akcije i dalje traju u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, kao i onljan na sajtovima laguna.rs i delfi.rs i možete ih iskoristiti do 7. novembra.

