Specijalistička obuka vojnika na služenju vojnog roka

Vojnici koji se na služenju vojnog roka nalaze od septembra ove godine započeli su specijalističko osposobljavanje za vojničke dužnosti za koje su regrutovani.

Ova faza obučavanja realizuje se u centrima za specijalističku obuku i jedinicama Vojske Srbije. U Centru za obuku kopnene vojske u Požarevcu teče intenzivna vojnička obuka za rodove pešadije, artiljerije i inžinjerije.

Vojnici se sada na poligonima u okolini Požarevca i u specijalizovanim kabinetima u kasarni „General Pavle Jurišić Šturm“ obučavaju za upotrebu borbenih vozila pešadije, artiljerijskih sistema, minobacača i minsko-eksplozivnih sredstava te uvežbavaju taktičke postupke u odbrani i napadu. U nastavku ih očekuje stacionarno logorovanje gde će, kroz realizaciju vežbi i gađanja, biti u prilici da steknu praktična iskustva u izvođenju taktičkih radnji na bojištu i upotrebi naoružanja i sredstva roda.

Specijalistička obuka ove generacije vojnika završava se krajem novembra proverom osposobljenosti za izvršavanje individualnih zadataka, posle čega sledi kolektivna obuka i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije do završetka vojnog roka.

Centar za obuku kopnene vojske realizuje individualnu specijalističku obuku vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kadeta i lica iz rezervnog sastava koja nisu služila vojni rok sa oružjem, kao i usavršavanja svih kategorija kadra stalnog i rezervnog sastava za 53 specijalnosti pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica i inžinjerije, što ga čini značajnom karikom u sistemu obuke u Vojsci Srbije.