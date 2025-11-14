U bolničkom krugu Svete Vrače proslavili kruševački lekari

Svetom Liturgijom i osveštavanjem slavskih kolača u crkvi Svetih Kozme i Damjana u bolničkom krugu zaštitnike profesije i zaštite bolesnih proslavili su i kruševački lekari.

Ovaj sveti dan je i svečarski trenutak, kada se skupa sa narodom i onima koji leče i ulažu napore da ozdrave bolesne i posavetuju neupućene proslavimo liturgijski i besedom svece koji dobiše dar da leče, a da za to ne uzimahu nikakvu nagradu, rekao je sveštenik Ljubivoje Radović, čestitajući Svetog Kozmu i Dajmana onima koji slave i proslavljaju njihovo ime.

U ime Doma zdravlja Kruševac ovogodišnji kolačar bila je specijalista pedijatrije doktorka Violeta Aleksić Raičević, u ime Opšte bolnice specjalista ginekologije i akušertsva doktorka Snežana Đorđević, a u ime privatne lekarske prakse specijalista stomatologije doktorka Julijana Aleksić Milenković.

Ovi svetitelji su i krsna slava brojnih srpskih domaćina i slava mnogih crkava. U narodu se veruje da iskerena molitva pred ikonom lekara besrebrenika pomaže pri isceljenju, a čestitice njihovih moštiju nalaze se u crkvi u bolničkom krugu u Kruševcu, koja je pre Drugog svetskog rata bila je crkva, na čijim temeljima je sadašnja i sagrađena, a nakon završeka rata služila je kao bolnička kapela. Obnovljena je 2012. godine.