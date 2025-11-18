СВЕТОСАВСКА БАШТА: У Епархији крушевачкој ничу нове цркве, обнављају се и уређују

У Епархији крушевачкој ничу нове цркве, обнављају се и уређују. На Ђурђиц, једну од најбројнијих српских слава, свечано је освештан славски колач у новој Цркви Светог Ђорђа, саграђеној на истом месту, где је некада постојала Црква, која је после Другог светског рата, порушена.
Колачар је ове године био градоначелник Крушевца Иван Манојловић, са породицом, а наредне године, када се очекује освештавање овог новог Храма – колачар ће бити ктитор Цркве, који је од детоњства маштао да порушену Цркву – лично обнови, Дејан Милојевић.
Овом величанственом догађају, као и промоцији целокупног књижевног дела најчитаније српске књижевнице, Крушевљанке Љиљане Хабјановић Ђуровић, у Амфитеатру Цркве Лазарице – посвећена је “Светосавска башта”, која је на Програму Телевизије Крушевац од 16.30.