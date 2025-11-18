STK Ping pong ostvario plasman u play off i borbu za Prvu ligu Srbije

Trećom uzastopnom pobedom u 4. kolu Druge Lige, STK Ping pong rezultatom 4:2 protiv STK Požega, ostvario je plasman u play off i borbu za Prvu ligu Srbije.

Prema rečima Vasilija Miletića trenera STK Ping Pong opstanak u Drugoj ligi bio je i cilj na startu sezone. Cilj i čitav koncept STK Ping pong je da smo fabrika mladih igrača iz Kruševca koji će kroz razvoj od mini kadeta do seniora uz stručan rad steći znanje i iskustvo da sutradan prenesu ovaj sportski zanat na neke mlađe generacije.

Dokazano je da je Kruševac rasadnik talenata u tenisu i planiramo da tako i ostane. Postignuti sportski rezultati STK Ping pong ne bi bili mogući da nije bilo nesebične pomoći Trajal korporacije i Grada Kruševca, rekao je trener STK Ping pong Vasilije Miletić.