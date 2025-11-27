Vozačima  koji nisu zamenili letnje pneumatike nsavet da to obavezno učine u najskorije vreme

Vozačima koji nisu zamenili letnje pneumatike na svojim automobilima savet je da to obavezno učine u najskorije vreme, jer prognostičari najvljuju sneg, a kazne za nepoštovanje ovog saobraćajnog propisa su velike, naglasio je direktor Auto moto saveza u Kruševcu Velibor Jovanović.

Univerzalni pneumatici možda jesu jeftiniji, ali se brzo troše i habaju, te iz Automoto Saveza savetuju da vozači imaju set letnjih i zimskih pneumatika i da ih menjaju u zakonski predviđenom roku.

Inače, Auto-moto savez centar u Kruševcu radi u renoviranom objektu sa najmodernijom opremom prilagodjenom evropskim standardima, a poverenje ovoj organizaciji pružilo je preko 100 hiljada članova u Srbiji, poštujući ulogu Saveza koji ima široki spektar delatnosti u cilju unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.