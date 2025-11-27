U toku dodela BORAČKIH SPOMENICA – najvećeg nacionalnog priznanja koje država Srbija može da uruči priznatom borcu

U zgradi Uprave za trezor Grada Kruševca, gde se nalazi i Služba za boračku i boračko-invalidski zaštitu, u toku je dodela BORAČKIH SPOMENICA -.najvećeg nacionalnog priznanja koje država Srbija može da uruči priznatom borcu i trajače do 26. decembra ove godine.

Pozivaju se ratni veterani koji su časno služili otadžbini od 1990-1999. god. i kojima je konačnim rešenjem Gradske uprave grada Kruševca do 31. 7. 2025. godine priznat status borca da se jave pomenutoj službi.svakog radno dana u vremenu od 9 do 16 časova.

Na teritoriji Grada Kruševca sa utvrđenim statusom borca trenutno je 2.500 lica, do sada je preko 300 BORAČKIH SPOMENICA uručeno.