Praznični trg na trgu Kosturnica biće otvoren 15. decembra

Praznični trg na trgu Kosturnica, sa postavljenom binom za kulturna i zabavna dešavanja biće otvoren 15. decembra, a brojna kulturno -zabavna dešavanja, manifestacije, performansi i koncerti namenjeni su svim generacijama, dok će tematski programi sa animatorima biti interesantni najmlađima.

Parking prostor koji se nalazi neposredno ispred trga biće privremeno ukunut od sutra do kraja januara. Na platou ispred bine pored dekorativnih elemenata, biće postavljeni prodajni drveni objekti- popularne kućice, a licitacija za njih biće objavljena u lokalnom listu “Pobeda” , dok će se sama licitacija obaviti u prostorijama Javnog preduzeća Poslovni centar Kruševac.