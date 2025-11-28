Fontane i javne česme se postepeno isključuju i pripremaju za zimu

Kada je reč o aktivnostima JKP “Vodovod” Kruševac, na više lokacija na gradskom i seoskom području, aktivna su gradilišta i realizuju se radovi, koje sprovode ekipe ovog preduzeća.
Prema rečima pi ara Ane Berbakov, radi se na gradilištima u Makrešanu, Vučaku, Đunisu, Lovcima.
Istovremeno, sezona rada gradskih fontana i javnih česmi se završava i one se postepeno isključuju i pripremaju za zimu. JKP “Vodovod” održava 9 fontana i 14 česama, dok Zavod za javno zdravlje Kruševac, redovno kontroliše kvalitet vode za piće.