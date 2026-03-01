Majdevac doneo bod Napretku u nadoknadi

„Golubovi“ su vodili od 55. minuta pogotkom Linkolna i išli su ka pobedi, ali su domaćini u nadoknadi vremena, 90+3. minutu preko Majdevca izvukli remi i došli do prvog boda ovog fudbalskog proleća,

Spartak je vršio presing na defanzivce Napretka i jedan takav pokušaj doneo je vođstvo. Ezekijel je ukrao loptu Vukajloviću, zatim je uspeo sebi da obezbedi prostor za centaršut i sjajno je pogodio zemljaka Linkolna koji je sa pet metara ubacio loptu u mrežu za zasluženo vođstvo Spartaka od 55. minuta.

Povukao se Spartak u poslednjih 25 minuta, ali sem pokušaja Tošoskog i Uroša Sremčevića, domaćin nije uspeo da napravi nešto više sve do trećeg minuta nadoknade. Pre nego što su Majdevcu dozvolili da ih izigra i izjednači, Osei je propustio dve velike prilike da drugim golom potvrdi pobedu Spartaka.