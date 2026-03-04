Apel sugrađanima za odgovorno ponašanje tokom tekuće grejne sezone

Odeljenje za vanredne situacije Kruševac, Vatrogasna spasilačka jedinica Kruševac uputila je apel sugrađanima za požare na građevisnkim objektima i ponašanje tokom tekuće grejne sezone.

U ime Vatrogasno spasilačne jedinice Odeljenja za vanredne situacije Kruševac apel je upitio vatrogasac spasilac Srđan Sekulić uz napomenu da se sugrađanima savetuje redovna kontola i čišćenje dimnjaka i peći na čvrtsa goriva, grejna tela – grejalice i slično nе ostavljaju bez nadzora, a da sve što je zapaljivo drže dalje od pomenutih grejnih tela,kao i da redovno proveravaju elektro i druge instalacije, a kada napuštaju dom najbolje isključe električne uređaje.

U slučaju požara potrebno je odmah pozvati vatrogasce na broj 193.