FK Trajal elimisan u Kupu Srbije na penale

Fudbaleri Vojvodine plasirali su se polufinale Kupa Srbije, pošto su u Novom Sadu u četvrtfinalu posle boljeg izvođenja penala pobedili Trajal iz Kruševca ukupnim rezultatom 3:1.

Meč je u regularnom delu završen bez pobednika, 1:1. Jedini gol za Vojvodinu postigao je Milutin Vidosavljević u 71. minutu. Strelac za Trajal bio je kapiten Lazar Nikolić u 88. minutu.

Vojvodina je imala šansu da dođe do pobede u regularnom delu meča, ali Džon Meri nije iskoristio penal za novosadski klub u 90+6. minutu.

Golman Vojvodine Matija Gočmanac odbranio je potom četiri jedanaesterca fudbalerima Trajala u penal seriji. Gočmanac je odbranio penale Lazaru Nikoliću, Igoru Cvetojeviću, Davidu Iviću i Nikoli Bogdanoviću.

Strelci za Vojvodinu u penal seriji bili su Marko Veličković i Milutin Vidosavljević. Udarac Lazara Ranđelovića sa 11 metara završio je preko gola, dok je golman Trajala Aleksandar Simić zaustavio šut Lukasa Barosa.