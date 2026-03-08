Zašto 8. mart slavimo kao Dan žena?

Danas je 8. mart – Međunarodni dan žena. Obeležava se kao dan borbe za ženska prava, odnosno za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena sa muškarcima. Međunarodni dan žena proistekao je iz radničkog pokreta u Evropi i Sjedinjenim Američkim državama početkom 20. veka, a Ujedinjene nacije su ga priznale kao događaj koji se obeležava na globalnom nivou 1975.godine.

Međunarodni dan žena obeležava se 8. marta širom sveta, u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u industriji odeće i tekstila koje su 1857. godine zahtevale bolje uslove rada, ali i poznati ženski marš više od 15.000 žena u Njujorku 51 godinu kasnije, 1908. godine koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa.

Dan žena ustanovljen je na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista, 8. marta 1910. godine u Kopenhagenu, na inicijativu Nemice Klare Cetkin, tadašnje liderke ženskog radničkog pokreta.

Prvi put je obeležen 1911. godine u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj, kada je više od milion žena i muškaraca prisustvovalo skupovima na kojima je zahtevano da žene glasaju na izborima, da im se omogući da zauzimaju javne položaje, da imaju pravo na rad i stručno obrazovanje.

Demonstracije radnica održavale su se u skoro svim većim evropskim gradovima svake godine do 1915. i širenja Prvog svetskog rata.

Glavni zahtev bio je da evropske zemlje konačno uvedu univerzalno pravo glasa. Ideja praznika je poziv svima da daju svoj doprinos ukidanju diskriminacije žena u teoriji i praksi, ali i apel vlastima da politika koja se vodi bude u skladu sa potrebama žena.

U Srbiji se Dan žena obeležava od 1914. godine, a Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine.

Iako se Dan žena u Srbiji obeležava u mnogim institucijama počev od vrtića, škola, firmi, istraživanja koja su rađena prethodnih godina pokazuju da su žene i dalje daleko od ravnopravnosti sa muškarcima.

Brojevi pokazuju da žene u kući rade dvostruko više od muškaraca, a upola manje na plaćenim poslovima od muškaraca. Manje zarađuju od muškaraca za isti posao. Neretko posle smrti rodidelja jedini naslednik je sin, dok ćerka ostaje bez nasledstva.

Slika ravnopravnosti muškaraca i žena u svetu je razlolika i zavisi od zemlje do zemlje. U nekim krajevima sveta žene su i dalje potpuno obespravljene, dok su u pojedinim zemljama uspele da dosegnu približno jednak položaj sa muškarcima.