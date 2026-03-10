Mолитвa Света Тајна Јелеосвећења у Саборном Храму Светог Ђорђа

Са Благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, Црква Светог Великомученика и Победоносца Георгија позива вернике и све људе добре воље на молитву Света Тајна Јелеосвећења, која ће у Саборном Храму Светог Ђорђа бити служена сутра, од 17 часова.
Света Тајна Јелеосвећења се врши над болеснима од стране седам свештених лица, помазивањем освећеним уљем болесник се ослобађа душевних и телесних патњи и болова. Основ ове Свете Тајне налази се у Посланици Св. Јакова који каже: “Болује ли ко међу вама? Нека дозове презвитере црквене, и нека се моле над њим, помазавши га уљем у име Господње.
И молитва вере ћe спасти болесника, и подигнуће га Господ; и ако је грехе учинио, опростиће му се.” У току овог чина чита се седам одељака из Апостола, Јеванђеља и молитава, којим се призива Божија благодат на болесника, јер је Исус Христос дошао у свет да узме немоћи људске, а Свети Дух послао у свет да чланове живе Цркве исцељује својом благодаћу од њихове болести. У наставку Свете Тајне Јелеосвећења, освештано уље и брашно, дарује се народу као благослов Цркве.