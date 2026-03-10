Raspisan prvi Javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima, rok 30. jun

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu, a rok za podnošenje zahteva je 30. jun, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtevi se podnose preko poslovnih banaka koje imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako se navodi u saopštenju, poziv je raspisan u skladu sa Kalendarom podsticaja za 2026. godinu, koji je prvi put objavljen unapred kako bi poljoprivrednici mogli da planiraju proizvodnju i finansije.

Drugi javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima planiran je u drugoj polovini godine.

Kreditna podrška namenjena je finansiranju više vrsta aktivnosti u poljoprivredi, uključujući razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i investicije u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Napominje se da se sredstva mogu koristiti i za nabavku hrane za životinje, kao i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do pet godina, kao i za određenu mehanizaciju i opremu u biljnoj proizvodnji.

Pravo na kreditnu podršku mogu da ostvare nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici i pravna lica – zemljoradničke zadruge, pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da imaju aktivan status i obnovljenu registraciju za 2026. godinu.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je zajedno sa bankama omogućeno da novac brže i efikasnije stigne do poljoprivrednih proizvođača.

“Naš cilj je jasan – snažnija i konkurentnija poljoprivreda, više investicija u proizvodnju, sigurniji uslovi za rad naših poljoprivrednika i više mladih ljudi koji će svoju budućnost graditi na selu i pomoći da nam sela opstanu”, naveo je Glamočić.

Kamatne stope

Krediti se odobravaju u dinarima, sa rokom otplate do tri godine, odnosno do pet godina za pojedine namene, uz fiksnu kamatnu stopu na godišnjem nivou.

Za većinu korisnika kamata iznosi tri odsto na godišnjem nivou, dok je jedan odsto za mlade poljoprivrednike do 40 godina, žene i nosioce gazdinstava u područjima sa otežanim uslovima rada.

Ista kamatna stopa važi i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava, dok je za nabavku đubriva kamata nula odsto.

Maksimalan iznos kredita iznosi do šest miliona dinara za fizička lica i preduzetnike, odnosno do 18 miliona dinara za pravna lica.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja, zaključuje se u saopštenju.