Ostvarivanje prava na besplatni javni prevoz

Prema potpisanom ugovoru o Javno-privatnom partnerstvu između Grada Kruševca i Jugoprevoza, pravo na besplatan javni prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju ostvariće sledeće kategorije: penzioneri, osnovci, borci, članovi operativnih jedinica dobrovoljnih vatrogasnih društava i invalidna lica.

Da bi se ostvarilo ovo pravo, potrebno je da navedene kategorije dostave sledeću dokumentaciju:

PENZIONERI dostavljaju svojim mesnim zajednicama važeću ličnu kartu, poslednji penzioni ček ili rešenje o penziji, kao i fotografiju.

Što se tiče UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA, podatke će Jugoprevozu dostaviti škole (ime, prezime, fotografija i ime škole).

BORCI mogu da koriste besplatan javni prevoz uz boračku legitimaciju.

OSOBE SA INVALIDITETOM dostavljaju svoja Rešenja o invalidnosti i fotografiju – Udruženju čiji su članovi, a ako nisu članovi, direktno Jugoprevozu.

ČLANOVI OPERATIVNIH JEDINICA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA ostvaruju pravo preko Vatrogasnog saveza grada Kruševca.