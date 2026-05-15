Napredak dočekuje Radnički 1923

U šestom kolu plej auta Super lige, fudbaleri Napretka će sutra u 20 časova ugostiti kragujevački Radnički 1923.

Posle prošlonedeljne superiligaške pobede, popravilo se i raspolženje u kruševačkom timu.

-Vratio se konačno osmeh na lica igrača. Ono što je bitno, odigrali smo jako dobru utakmicu protiv Spartaka. Momci su ispoštovali sve zahteve, primenili sve što smo radili na treninzima i zasluženo pobedili. Čeka nas sada duel sa veoma kvalitetnim rivalom, iskusnim, individualno jakim, napadački orjentisanim. Pripremamo se da neutrališemo sve njihove vrline i iskoristimo mane. Očekujem dobru utakmicu i da moja ekipa bude na pravom nivou, kao u Subotici –kaže šef stručnog štaba Saša Mićović.

Da, Iako protiv Spartaka nije bila takmičarski značajna utakmica, pobeda mnogo znači., kaže i Uroš Sremčević:

-Dominirali smo sve vreme, zasluženo trijumfovali i sada u odličnoj atmosferi dočekujemo Kragujevčane. Svesni smo njihovih kvaliteta, imaju odlične pojedince, posebno u napadu, ali nema predaje. Profesionalci smo, odradićemo preostale dve utakmice na najbolji način, a ponovo ima mesta optimizmu – zaključio je mladi napadač Uroš Sremčević.

I na poslednjoj ovosezonskoj utakmici ulaz je slobodan.