Međunarodni dan medicinskih sestra i tehničara obeležava se 12. maja, kao dan sećanja na rođenje Florans Najtingejl koja se smatra osnivačem sestrinstva.

Kao kompleksna profesija koja iziskuje visok stepen stručnih znanja, sestrinsvo je usmereno na očuvanje, negovanje i unapređenje zdravlja ljudi. U kruševačkom Domu zdravlja, koji obavlja zdravstenu zaštitu na primarnom nivou u 10 službi radi veliki broj sestara, sve više je i muškaraca medicinskih tehničara, a edukativnim predavanjem u sali Dijagnostičkog centra obeležen je ovaj značajan datum za sestrinstvo i zdavstvo.

U ime svih sestara u radnom odnosu, sestrama penzionerkama ovaj dan čestitala je glavna sestra Doma zdravlja Kruševac Danka Stajković.