Danas je Svetski dan prava potrošača: Informisan potrošač najbolja zaštita od zloupotreba

Svetski dan prava potrošača obeležava se svake godine 15. marta širom sveta, kao podsećanje na značaj zaštite građana u ulozi potrošača i na njihova osnovna prava prilikom kupovine roba i usluga.

Ovaj datum ustanovljen je u znak sećanja na govor američkog predsednika Džona F. Kenedija iz 1962. godine, kada je prvi put na međunarodnom nivou jasno istaknuto da potrošači imaju pravo na bezbednost, informisanost, izbor i da budu saslušani.

Vremenom su ova osnovna načela proširena, pa se danas govori o osam ključnih prava potrošača: pravo na bezbednost proizvoda, pravo na informisanost, pravo na izbor, pravo da se njihov glas čuje, pravo na zadovoljenje osnovnih potreba, pravo na naknadu štete, pravo na obrazovanje potrošača i pravo na zdravu životnu sredinu.

U savremenom društvu, gde je tržište preplavljeno različitim proizvodima i uslugama, zaštita potrošača ima sve veći značaj. Kupci se svakodnevno susreću sa brojnim izazovima – od neispravnih proizvoda i nejasnih deklaracija, do problema sa garancijama, reklamacijama i internet kupovinom.

U Srbiji je zaštita potrošača regulisana Zakonom o zaštiti potrošača, koji propisuje obaveze trgovaca i prava kupaca. Jedno od najvažnijih prava jeste pravo na reklamaciju, odnosno mogućnost da potrošač u zakonskom roku prijavi neispravan ili neodgovarajući proizvod i zahteva popravku, zamenu, sniženje cene ili

Stručnjaci podsećaju da je informisan potrošač najbolja zaštita od zloupotreba. Građani se o svojim pravima mogu informisati putem udruženja za zaštitu potrošača, nadležnih institucija, ali i kroz edukativne kampanje koje se organizuju povodom Svetskog dana prava potrošača.

Ovaj dan nije namenjen samo podsećanju na prava kupaca, već i na odgovornost trgovaca, proizvođača i institucija da obezbede fer i transparentno tržište. Cilj je da svaki potrošač bude siguran da za svoj novac dobija kvalitetan proizvod ili uslugu, ali i da u slučaju problema ima jasne i dostupne mehanizme zaštite.

Svetski dan prava potrošača zato predstavlja važan podsetnik da je poštovanje potrošača temelj zdravog tržišta i društva u celini.