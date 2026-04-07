U dvorištu Osnovne škole ,,Nada Popović” otvoren rekonstruisani mini pitch teren

U dvorištu Osnovne škole ,,Nada Popović”, otvoren je rekonstruisani mini pič teren zahvaljujući sredstvima iz budžeta Grada Kruševca u iznosu od 4,2 miliona dinara.

Prisutnima se obrato gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović istaklavši da je naš grad prepoznao potrebu za obnovom ovog terena koji je sagrađen pre deset godina.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Kruševac, javnih preduzeća, ustanova i Akademije fudbala za decu TRAJAL i podmlatka FK NAPREDAK. kao i ženskog tima ovog kluba, nastavnici i đaci ove škole.