09/04/2026 - 19:28
У сусрет Васкрсу

Autor: RTK

У Крушевцу су у току припреме за прослављање празника над празницима, Васкрсења Христовог. Празнични, нерадни дани су Велики петак, Велика субота, Васкрс и Васкрсни понедељак.

Дежурне службе крушевачких јавних предузећа и установа раде по празничном распореду. Пролећни Васкршњи распуст почиње сутра, на Велики петак а ђаци се у клупе враћају у среду, 15. априла.

Установе образовања, културе и хумаитарна удружења ових дана организују креативне Васкршње радионице бојења васкршњих црвеих и шарених јаја, и акције празничног дружења и даривања деце.

Распоред Богослужења у крушевачким Храмовима објављен је на Сајтовима Епархије и РТК.РС.