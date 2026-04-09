У сусрет Васкрсу

У Крушевцу су у току припреме за прослављање празника над празницима, Васкрсења Христовог. Празнични, нерадни дани су Велики петак, Велика субота, Васкрс и Васкрсни понедељак.
Дежурне службе крушевачких јавних предузећа и установа раде по празничном распореду. Пролећни Васкршњи распуст почиње сутра, на Велики петак а ђаци се у клупе враћају у среду, 15. априла.
Установе образовања, културе и хумаитарна удружења ових дана организују креативне Васкршње радионице бојења васкршњих црвеих и шарених јаја, и акције празничног дружења и даривања деце.
Распоред Богослужења у крушевачким Храмовима објављен је на Сајтовима Епархије и РТК.РС.