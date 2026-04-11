Čestitke ministra odbrane Bratislava Gašića povodom Vaskrsa

Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je povodom Vaskrsa čestitku Njegovoj Svetosti Patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, episkopu vojnom gospodinu Dositeju i pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pravoslavne veroispovesti. U čestitkama se kaže:

Čestitka Njegovoj Svetosti Patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju

„Vaša Svetosti,

Povodom Vaskrsenja Spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista u ime pripadnika Ministarstva odbrane Republike Srbije i u svoje lično ime upućujem Vam iskrene čestitke.

Čvrsto verujući da Vaša Svetost neprestano Bogu uznosi molitve za pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, želim da Vam Vaskrsli Gospod podari duhovnu snagu i krepko zdravlje na mnoge i blage godine.

HRISTOS VASKRSE – VAISTINU VASKRSE! ”

Čestitka episkopu vojnom gospodinu Dositeju

„Vaše Preosveštenstvo,

Povodom Vaskrsenja Spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista u ime pripadnika Ministarstva odbrane Republike Srbije i u svoje lično ime upućujem Vam iskrene čestitke.

Želim da Vam Vaskrsli Gospod podari snagu i krepko zdravlje za dalje uspešno duhovno rukovođenje poverenih Vam vojnih sveštenika i da svi zajedno nastavite da snažite duh i moral pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

HRISTOS VASKRSE – VAISTINU VASKRSE! ”

Čestitka pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

„Svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pravoslavne veroispovesti i članovima njihovih porodica srdačno čestitam najsvetliji praznik Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista.

Želim vam puno uspeha u životu i radu, kao i da radost praznika Vaskrsa u dobrom zdravlju i blagostanju podelite sa svojim najbližima.

HRISTOS VASKRSE – VAISTINU VASKRSE! ”