Danas je Velika subota

U toku su pripreme za najveći hrišćanski praznik, Vakrsenje Gospoda Isusa Hrista. Danas, na Veliku subotu, dan molitvenog sećanja na Silazak Hristov u Ad, radi spasenja svih ljudi, i onih preminulih u nadi na dolazak Spasitelja sveta, služi se Liturgija Svetog Vasilija Velikog.

Na Veliku subotu, u podne, pojavljuje se blagodatni dar Pravoslavlju – Sveti Oganj u Jerusalimu. Tokom popodneva i večeri, privode se kraju pripreme za Ponoćne i Jutarnje Vaskršnje Liturgije, na kojima se čita Patrijarhova Vaskršnja Poslanica a vernima daruje crveno vaskršnje jaje – simbol života i Vaskrsenja.

Vaskrs je praznik nad praznicima, na kome se temeji vera hrišćanska i obiluje lepim narodnim običajima. Proslavlja se molitveno i radosno, u krugu porodice, uz kucanje vaskršnjim jajima i najradosniji pozdrav – Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse! Vaskrs se slavi tri dana, ali su zbog značaja praznika, svi dani u sedmici svečani i započinju Svetom Liturgijom.

Cela sedmica zove se Svetla, Pashalna ili Vaskrsna sedmica i smatra se kao jedan dan Vaskrsa – kao jedan neprekidan dan. Zato je svakog dana bogosluženje isto kao i na Vaskrs. Ova sedmica je uvek trapava, ne posti se sredom i petkom. Svetle sedmice počinje liturgijski period koji traje 50 dana – od Vaskrsa do Duhova.