Васкршњи интервју Митрополита крушевачког Господина Давида

Васкршњу посланицу и честитку Његовој Светости Патријарху српском Господину Порфирију уз најрадоснији поздрав Христос Васкрсе, Ваистину Васкрсе, као и свим Крушевљанима, епархиотима и гледаоцима Телевизије Крушевац упутио је Његово Високопреосвештенство Архиепископ и Митрополит крушевачки Господин Давид.
У години када се обележава 15 година оснивања Епархије крушевачке, Духовни Отац Митрополит Давид упутио је благослове и молитвене жеље да се и наредном периоду настави изградња нових цркава, међу којима је и нова Црква Свете Петке у насељу Стари аеродром, будући Центар 3, чији је ктитор породица наше најчитаније књижевнице Крушевљанке Љиљане Хабјановић Ђуровић.