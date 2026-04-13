Danas je Vaskršnji ponedeljak

Drugi dan vaskršnjeg praznika, u Srbiji je neradni dan. Uskršnjim ponedeljkom započinje takozvana Svetla nedelja, koja se smatra produžetkom Vaskrsa.

Ova sedmica naziva se i Tomina nedelja, nazvana po apostolu Tomi. Vrlo je raširen i naziv „Bela nedelja“, jer spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak.

Danas se nastavljaju gozbe i veselja, dočekuju se rođaci, kumovi, komšije i prijatelji, rodbina iz udaljenijih krajeva. Svaki gost dobija obojeno jaje.

U mnogim mestima organizuju se litije.

Rano ujutru, po završenoj službi u hramu manastira Hilandar monasi izlaze iz manastirske porte, na čelu sa ikonom Bogorodice Trojeručice.

Sutrašnji Uskršnji utorak, prema narodnom verovanju, jedini je dobar utorak u godini.

Ako je u Svetlu sredu nebo zvezdano, stariji ljude tvrde da će godina biti izuzetno rodna.

