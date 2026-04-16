Udruženje “Prijatelji dece Kruševca” organizovalo Darivanje dece pod motom “Dijaspora ne zaboravlja Srbiju”.

U Amfiteatru Crkve Lazarice, Udruženje “Prijatelji dece Kruševca” organizovali su svečano Darivanje dece, vaskršnjim šoljama, jajima i slatkišima pod motom “Dijaspora ne zaboravlja Srbiju”.

Želja donatora, kao i za Božićno darivanje, je da se imenom ne pominje, već da se radost Praznika nad Praznicima – Vaskrsenja Hristovog umnoži a talentovana deca, po jedan predstavnik iz svih kruševačkih škola – daruju.

U programu su učestvovali saradnici Prijatelja dece, učenici Osnovne škole “Despot Stefan” iz Gornjeg Stepoša sa učiteljicom Katarinom Grujičić i pesnik Miloš Dimić.

Svečano darivanje dece organizovano je uz podršku Grada Kruševca, u saradnji sa Školskom upravom i Eparhijom kruševačkom, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Kruševac.