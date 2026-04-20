Hitna pomoć tokom vikenda imala povećan obim posla, više u ambulanti nego na terenu

Služba Hitne medicinske pomoći tokom proteklog vikenda imala je povećan obim posla, više u ambulanti nego na terenu.

Ukupan broj pregleda je ambulantno 186 , dok su ekipe na teren izašle 42 puta, uglavom zbog onkoloških pacijenata i hipoglikemijskih situacija.

Zabeležena su i dva saobraćna udesa tokom vikenda, a u putnici su zadobili lakše telesne povrede i zbrinuti su po medicinskim protokolima.

Kolebljivo vreme nepovoljno će uticati na hronične i pacijente sa psihičkim smetnjama, pa lekai savetuju redovno uzmanje propisane terapije, a kod nepredviđenih situacija konsultaciju sa izabranim lekarom.