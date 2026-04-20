Kruševačka Gimnazija domaćin srednjoškolcima iz Poljskog grada Volbroma

U okviru Erazmus plus programa kruševačka Gimnazija domaćin je srednjoškolcima iz Poljskog grada Volbroma od 19. do 25. aprila.

Učenici drugog razreda Gimnazije ugostili su 15-toro učenika iz Poljske koji će kroz različite radionice i aktivnosti upoznati kulturu i tradiciju našeg grada i zemlje.

Tema razmene je “Ljudi, jezik i nauka u održivoj Evropi”. U toku trajanja posete gosti će imati priliku da obiđu Fabriku vode, kulturne znamenitosti našeg grada.

Učenici Gimnazije boraviće u uzvratnoj poseti poljskim vršnjacima tokom naredne školske godine.