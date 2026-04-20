Otvaranje izložbe DAME VELIKOG SRCA u Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševa

U Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac, sutra je u 13 časova otvaranje izložbe DAME VELIKOG SRCA autora Nemanje Karapandžića, kustosa gradskog muzeja Bečej u saradnji sa Sanjom Rutić Vorotović, višim kustsosom ove kruševačke ustanove u kulturi.

Izložba predstavlja rezultat veoma uspešnog istraživanja muzejske i arhivske građe o istoriji bečejskih zadužbinarki. Bogatstvo izloženog muzejskog materijala i arhivske građe svedoče o osnivanju zadužbina kao zalog za budućnost ali i društvenog života stanovništva Starog Bečeja od kraja 18-tog do kraja 19-tog veka.