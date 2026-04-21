IN MEMORIAM: Profesor Miroslav Mića Živoinović

Profesor Miroslav Mića Živoinović, magistar tehnologije, preminuo je 18. aprila u 86. godini.

Radni vek započeo je 1963. godine u hemijskoj industriji Župa. Bio je dugo godina profesor na Višoj tehnološkoj školi i profesor na fakultetu za Industrijski menadžment. Autor je više knjiga u istraživanju u hemijskoj industriji.

Nosilac je i autor mnogih inovacija i patenata u hemijskoj industriji i poljoprivredi. Bio je član mnogih humanitarni h organizacija a najveći trag ostavio je u Humanitarnom Društvu “Dobra narav”, čiji je aktivni član ostao do smrti.

Nosilac je brojnih nagrada i priznanja, između ostalih Orden rada, medalje Mihajlo Pupin za rotacioni mlin, spomenica rada Hemijske industrije Župa i mnoga druga.

Sahrana je 23. aprila u selu Karanovac.