Čestitka ministra odbrane povodom Dana Vojske Srbije

Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je čestitku pripadnicima Vojske Srbije povodom 23. aprila – Dana Vojske Srbije. U čestitki se kaže:

„Svim pripadnicima Vojske Srbije čestitam 23. april – Dan Vojske Srbije.

Ovaj značajan datum podseća nas na Drugi srpski ustanak iz 1815. godine, jedan od najvažnijih događaja u istoriji srpskog naroda, kada je započeta odlučna borba za oslobađanje i obnovu državnosti, čime su postavljeni temelji stvaranja moderne srpske države.

Kroz svoju dugu istoriju, srpska vojska predstavljala je stub odbrane države i simbol hrabrosti, časti i odanosti otadžbini, čiji su pripadnici kroz brojna istorijska iskušenja pokazivali odlučnost i spremnost da brane slobodu i nezavisnost zemlje.

U skladu sa zahtevima novog doba menjala se i vojska. Vaš profesionalizam, disciplina i spremnost da odgovorite na sve bezbednosne izazove svedoče o snazi i ugledu naše vojske, kako u zemlji, tako i u svetu, što ste pokazali na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“ i Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme „Partner“ na kojem su predstavljena dostignuća domaće odbrambene industrije.

Republika Srbija nastavlja da ulaže u razvoj sistema odbrane kroz modernizaciju naoružanja i vojne opreme, unapređenje obuke i osposobljavanje naših jedinica. Unapređenje uslova života i rada naših pripadnika, poboljšanjem njihovog materijalnog položaja i mogućnosti za dalji profesionalni razvoj, jedan je od prioritetnih zadataka kome nastavljamo da posvećujemo posebnu pažnju.

Čestitam vam praznik, uveren da ćete i ubuduće savesno, profesionalno i odgovorno izvršavati postavljene zadatke, te nastaviti da, kao aktivan činilac bezbednosti u zemlji i regionu, doprinosite razvoju Vojske Srbije.”