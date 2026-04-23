“Try All Sport”: Trayal Korporacija još jednom pružila podršku najuspešnijim kruševačkim sportskim klubovima

U nastavku donatorskog projekta “Try All Sport”, Trayal Korporacija je još jednom pružila podršku najuspešnijim kruševačkim sportskim klubovima, koji su uspešno završili ovu takmičarsku sezonu.

Ženski Odbojkaški klub Napredak 037 i Košarkaški klub Kruševac, potpisali su nove donatorske ugovore.

Ovom prilikom, predstavljen je i novi sportski direktor FK Napredak. Sektor je poveren Nenadu Mirosavljeviću, koji je početkom druge decenije ovog veka bio jedan od ljubimaca navijača, kapiten, golgeter, najbolji strelac Lige. Odigrao je za Napredak 60 utakmica i postigao 35 golova u sezonama 2012/13 i 2013/14.