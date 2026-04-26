PROVERA STATUSA POTVRDE „SVOJ NA SVOME“ U KATASTRU

Republički geodetski zavod obavestio je javnost da je na zvaničnoj internet stranici RGZ-a dostupna usluga provere statusa potvrde u katastru nepokretnosti, podnetih u okviru postupka „Svoj na svome“.

Usluzi možete pristupiti putem sledećeg linka:

https://svojnasvome-statuspotvrde.rgz.gov.rs/status-potvrde/

Korišćenje usluge je jednostavno – unosom broja prijave omogućen je direktan uvid u status predmeta u katastru.

Usluga je dostupna 24 časa dnevno, potpuno besplatno.

Prikazani podaci odnose se na postupanje Republičkog geodetskog zavoda u okviru zakonom utvrđene nadležnosti, pri čemu se upis u katastar vrši na osnovu potvrda nadležne Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

Republički geodetski zavod nastavlja da obezbeđuje građanima potpun, neposredan i transparentan uvid u postupke koji se odnose na njihovu imovinu, razvijajući digitalne usluge dostupne svima, u svakom trenutku.