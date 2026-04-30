Otvoren konkurs za upis na vazduhoplovni smer Vojne akademije i Vojne gimnazije

Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije, koji je otvoren do 31. maja, čime se mladima pruža prilika da svoje znanje i ambiciju usmere ka službi otadžbini i izgradnji karijere u jednom od najodgovornijih i najčasnijih poziva.

Svi zainteresovani kandidati prolaze propisani selekcioni postupak, koji obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, proveru fizičkih sposobnosti, prijemne ispite i bezbednosnu proveru, čime se obezbeđuje da budu izabrani najspremniji i najmotivisaniji mladi ljudi.

Pravo da konkurišu za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije imaju mladići i devojke rođeni 2004. godine ili kasnije, kao i da imaju završenu četvorogodišnju srednju školu ili da pohađaju njen završni razred.

Selekcija kandidata za Vojnu akademiju realizuje se u tri dela. Prvi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu koja se realizuje u vojno zdravstvenim ustanovama. Drugi deo selekcije podrazumeva prijemni ispit na Vojnoj akademiji koji obuhvata proveru znanja iz matematike i proveru fizičkih sposobnosti, dok treći deo selekcije obuhvata padobransku i selektivnu letačku obuku.

Školovanje u Vojnoj akademiji traje četiri godine i obuhvata 240 ESPB bodova. Po završetku školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje diplomiranog inženjera mašinstva, a primaju se u profesionalnu vojnu službu i promovišu u čin potporučnika.

Utvrđivanje rang – liste prijavljenih kandidata vrši se na osnovu uspeha iz srednje škole (maksimalno 40 bodova), provera znanja iz matematike (45 bodova) i provera fizičkih sposobnosti (15 bodova).

Za upis u Vojnu gimnaziju pravo prijavljivanja imaju dečaci i devojčice rođeni 2010. godine ili kasnije, sa najmanje vrlo dobrim prosečnim opštim uspehom tokom školovanja.

Prvi deo selekcije za Vojnu gimnaziju obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, a kandidati za vazduhoplovni smer prolaze i dodatne specijalističke preglede prema programu Vazduhoplovnomedicinskog instituta. U drugom delu selekcije kandidati polažu proveru fizičke spremnosti i testove znanja iz matematike, srpskog jezika i književnosti, uz obaveznu bezbednosnu proveru.

Utvrđivanje rang-liste vrši se na osnovu uspeha iz osnovne škole (maksimalno 40 bodova), provere znanja iz matematike (20 bodova), srpskog jezika i književnosti (20 bodova) i fizičke spremnosti (20 bodova).

Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje četiri godine prema Nastavnom planu i programu gimnazija opšteg smera u Republici Srbiji, a učenici su po završetku obavezni da nastave školovanje u Vojnoj akademiji.

Tokom školovanja u svim vojnim školama obezbeđeni su smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, novčana primanja i kompletni troškovi školovanja, koje snosi Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo odbrane poziva sve mlade spremne na izazove, koji žele da doprinesu bezbednosti i ugledu svoje zemlje, da se prijave na konkurs. Vojno vazduhoplovstvo zahteva odlučnost, hrabrost i posvećenost – osobine koje oblikuju ne samo vrhunske profesionalce, već i ljude spremne da svojim znanjem i radom služe otadžbini.

Konkurs za upis u vojne škole otvoren je do 31. maja 2026. godine, a detaljne informacije o uslovima, selekciji i načinu prijavljivanja dostupne su na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/cir/konkursi-za-vazduhoplovne-smerove-vojne-akademije-i-vojne-gimnazije.