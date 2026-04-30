Upozorenje MUP-a zbog učestalih slučajeva vožnje u suprotnom smeru

Ministarstvo unutrašnjih poslova ukazuje na porast broja slučajeva nepropisne vožnje kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, što predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja.

U poslednje dve nedelje, pripadnici Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd i odeljenjima saobraćajne policije policijskih uprava u Valjevu, Novom Sadu i Požarevcu, rasvetlili su pet ovakvih slučajeva.

Od toga, dva su zabeležena na auto-putu u Novom Sadu i Ljigu, dva na moto-putu u Beogradu i Požarevcu, dok se jedan slučaj dogodio u Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i opreznost u saobraćaju, imajući u vidu da ovakvo ponašanje direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju i može dovesti do najtežih posledica.

“Istovremeno, zahvaljujemo se građanima koji svojim prijavama nadležnoj jedinici policije, kao i objavama na društvenim mrežama, doprinose otkrivanju i sankcionisanju ovakvih prekršaja i time daju značajan doprinos unapređenju bezbednosti saobraćaja.

Podsećamo da je prilikom objavljivanja ovakvih sadržaja neophodno voditi računa o tačnosti informacija, te apelujemo da se ne dele snimci koji su nastali ranije ili nisu zabeleženi na teritoriji Srbije, kako bi se izbeglo širenje dezinformacija i nepotrebno uznemiravanje javnosti”, navode iz MUP-a.