Uspešni pioniri, petlići i kadeti Napretka

U 22. kolu Prve lige RIS, grupa Sever, pioniri i petliću su Napretka, očekivano, opravdali uloge favorita i do vrha napunili mreže gostiju iz Blaca. Pioniri su protiv Jastrepca slavili sa 9:0, a golove su postigli: Predrag Radaković, Matija Ivanović (dva), Danilo Živković, Pavle Savić, Uroš Mihajlović (dva) i Lazar Jovanović (dva). Petlići su bili još ubedljiviji i trijumfovali protiv vršnjaka Jastrepca sa 16:0! Golove su postigli: Novak Grujić (dva), Đorđe Drenovac (dva), Janko Minić (dva), Vukašin Andrejić (dva), Vanja Jovičić (dva), Mihajlo Maksimović (tri), Filip Veškovac (tri)

Kadeti nastavljaju trku za titulu u dvoje sa Jagodinom. U 25. kolu Prve lige RIS danas su u derbiju pobedili niški Filip Filipović sa 2:0, golovima Mateje Stankovića, ali su i Jagodinci slavili u susretu sa Trayalom, pa su obe ekipe poravnate na čelu tabele sa po 68 bodova.