Sutra je Đurđevdan, jedna od najbrojnijih i najomiljenijih srpskih slava.

Svečanim prazničnim Bdenijem, koje od 17 časova služi Mitropolit kruševački Gospodin David, započinje obeležavanje Svetog Velikomučenika i Pobedonosca Georgija, Slave Sabornog Hrama u Kruševcu. Svetoa Arhijerejska Liturgija biće služena od 9 časova.

U nastavku je Litija i Osveštavanje slavskog kolača.

Sveti Velikomučenik i Pobedonosac Georgije rođen je u Kapadokiji, od bogatih i blagočestivih roditelja.Visoki oficir cara Dioklecijana, pretrpeo je žestoka mučenja zbog vere u Hrista. Žena Dioklecijanova, Aleksandra, videvši stradanje Đorđevo, poverova u Hrista. Oboje postradaše za Veru 303. godine. Po želji Svetiteljevoj, pred stradanje, sahranjen je u Lidi Palestinskoj. Car Konstantin na tom mestu sagradi veličanstvenu Crkvu Svetog Đorđa. Mermerna ploča nad Grobom Pobedonosca Georgija, i Njegovim Čudotvornim Moštima, mirotoči neprestano, i kraj Nje se dešavaju brojna Čuda i isceljenja.

Crkvu u Lidi pohode hodočasnici iz celog sveta. Za Đurđevdan u Srbiji, vezani su lepi narodni običaji, kićenje kapija i domova đurđevdanskim venčićima.