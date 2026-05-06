Dan Garde Vojske Srbije – minisatr Gašić: Dva veka primer časti i državnog dostojanstva

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas vojnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana Garde Vojske Srbije, u kasarni „Dedinje“ u Beogradu.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da se danas obeležava Dan Garde Vojske Srbije, jedinice koja skoro dva veka predstavlja primer izvrsnosti, časti, discipline i državnog dostojanstva.

– Garda je oduvek bila elitna jedinica naše vojske, najsvečanije lice otadžbine, ogledalo njene snage i istorijskog nasleđa. Tamo gde stoji Garda, stoji i autoritet Republike Srbije. Tokom bogate i slavne istorije, ova jedinica uvek je bila na visini svoje misije izvršavajući časno i pravilno dodeljene zadatke. Od borbenih dejstava, davanja najviših državnih i vojnih počasti, preko logističke podrške jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, do obezbeđenja najznačajnijih objekata sistema odbrane, uloga Garde je višeslojna i nezamenjiva – rekao je ministar odbrane.

Osvrnuvši se na prirodu dužnosti pripadnika Garde, ministar Gašić naglasio je da im ona nikada nije ostavljala mesta za improvizacije i greške jer se u njihovoj pojavi, disciplini i veštini, pred najvećim domaćim i stranim autoritetima, ali i celokupnom javnošću, ogleda slika Vojske Srbije.

– Zato je plava gardijska uniforma, sa posebnim insignijama, oduvek isticana kao simbol časti i prestiža. Ljudi izabrani da je nose, mere se posebnim moralnim i fizičkim aršinima. Društvene, ekonomske, tehnološke i bezbednosne promene, jednom rečju – duh novog vremena, nije uticao na temeljne vrednosti i osnovne standarde ove jedinice – rekao je ministar odbrane istakavši da se od Garde očekuje da uvek i bez kompromisa neguje psihofizičku i moralnu besprekornost svojih pripadnika, kao i da stalno unapređuje nivo obučenosti i čuva jedinstven patriotski duh, vernost zastavi i otadžbini.

Ministar odbrane rekao je da će se u narednom periodu nastaviti sa jačanjem Garde, te da će se ulaganjem u infrastrukturu i rekonstrukciju objekata, dodatno poboljšati uslovi za život i rad njenih pripadnika.

– To će biti jedan od naših prioriteta. Imate punu podršku državnog i vojnog rukovodstva za dalji razvoj i unapređenje ove elitne jedinice – rekao je ministar Gašić.

On je pripadnicima Garde zahvalio što ostaju dosledni najvišim standardima vojničke službe, upravo onim koje je na današnji dan, davne 1830. godine, svojom naredbom postavio knjaz Miloš Obrenović.

– Reči vladareve naredbe tada su bile vizionarski istinite – „Svaki otac ili srodnik za čest da drži, kome se sin ili srodnik u Gardu primi“. Svojim radom, zalaganjem i posebnom ulogom u sistemu odbrane vi činite čast svojim porodicama i prijateljima, kao i građanima koji u vas sa ljubavlju i ponosom gledaju – naglasio je ministar Gašić čestitajući praznik pripadnicima Garde, istakavši uverenje da će uvek i na svakom mestu biti dostojni prestižnog statusa jedinice kojoj pripadaju.

Komandant Garde pukovnik Vladimir Vukajlović izrazivši zahvalnost ministru odbrane i načelniku Generalštaba generalu Milanu Mojsiloviću na bezrezervnoj podršci, istakao je da je današnji dan, kada se obeležava 196 godina postojanja Garde, prilika da se zastane, sagleda i oceni uspešnost izvršenja težišnih zadataka tokom prethodne godine.

– Uprkos brojnim izazovima koji su iziskivali pojačane napore svakog od nas, iz ugla komandanta Garde mogu oceniti da smo uspešno izvršili sve postavljene zadatke, oslanjajući se na časno gardijsko nasleđe i konstantno jačajući operative sposobnosti naše jedinice. Svakodnevnim izvršavanjem dodeljenih zadataka pokazujemo da smo jedinica koja ponosno traje skoro dva veka i u kojoj se neprestano neguje osećaj odanosti, pripadnosti, časti i odgovornosti prema tradiciji koja nam je poverena – rekao je pukovnik Vukajlović.

Povodom obeležavanja praznika, upriličen je svečani defile jedinica Garde, praćen nastupom njihovog Reprezentativnog orkestra, sumirani su rezultati rada u prethodnom periodu, a najistaknutijim pojedincima uručene su nagrade.

Svečanosti su prisustvovali načelnik Vojne akademije general-major Željko Furundžić, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, načelnik Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) brigadni general Dragan Arsenijević, načelnik Uprave za obuku i doktrinu (J-7) brigadni general Siniša Stašević, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović i brojni gosti.

Ranije danas, pripadnici Garde obeležili su i svoju krsnu slavu Svetog velikomučenika Georgija – Đurđevdan.

Dan Garde Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 6. maj 1830. godine kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji.