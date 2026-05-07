Tradicionalni međunarodni plivački miting “Šarengradski kup 2026” svečano će biti otvoren u subotu 9. maja u 11 sati. Ovo takmičenje okuplja od 400 do 800 plivača iz Srbije i zemalja okruženja.

Ove godine miting će se odvijati iz dva takmičarska dela na zatvorenim bazenima Sportskog centra Kruševac u organizaciji Plivačkog kluba “Napredak”.

Miting će otvoriti direktor Sportskog centra Kruševac Predrag Milenković kao suorganizator ovog plivačkog takmičenja, čiji je pokrovitelj grad Kruševac. Do sada su svoje učešće potvrdili klubovi iz Srbije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.