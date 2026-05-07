Potpisan Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja

Grad Kruševac i Nacionalna služba za zapošljavnje sedamnaesti put po redu potpisali su Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja.

Ukupno nešto više od 35 miliona dinara biće finasirane mere u okviru lokalnog plana zapošljavanja za ovu godinu, a 18 miliona obezbeđeno je iz budžeta grada i 17.300 miliona dinara iz republičkog budžeta. Nedavno je potpisan i program sa HELPOM preko Švedske međunarodne saradnje, naglasio je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Kroz 4 programa očekuje se da će biti zaposleno oko 120 lica, a subvencionisaće se mere samozapošljavanja, stručna praksa, subvencije poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih lica i javni radovi.

U ovom trenutku Kruševac beleži istorijski najnižu stpu nezaposlenosti, naglasio je direktor kruševačke Filijale Nacionale službe za zapošljavanje.