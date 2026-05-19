Obeležen Dan matičara Srbije u Beogradu

Povodom obeležavanja Dana matičara Srbije i 80 godina postojanja matične službe, u Palati Srbija održana je svečanost u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na kojoj su uručena priznanja istaknutim matičarima za doprinos unapređenju rada matičnih službi i približavanju usluga građanima.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović poručila je da su matičari svedoci najvažnijih životnih trenutaka svakog građanina – rođenja, venčanja i smrti – i da zbog toga zaslužuju poseban status i poštovanje u društvu.

„Biti svedok tri najvažnija životna trenutka, tri snažne i međusobno različite emocije, predstavlja veliku odgovornost, ali i privilegiju. Zato želimo da zajedno sa matičarima pronađemo rešenja kako bi dobili položaj i prava koja zaslužuju“, istakla je Paunović.

Ministarka je naglasila da će Ministarstvo nastaviti da radi na modernizaciji sistema, unapređenju usluga i digitalizaciji procedura, ali da tehnološki napredak nikada ne sme da zameni ljudski pristup i poverenje koje građani imaju u matičare.

„Vi ste prvi susret svakog građanina sa državom. Zato je važno da, uz modernizaciju sistema, sačuvamo i ono što je suština vašeg poziva – ljudskost, empatiju i poverenje“, poručila je Paunović.

Govoreći o razvoju matične službe, ministarka je podsetila da je modernizacija rada bila jedan od najvažnijih koraka u njenom unapređenju i istakla da je uvođenje elektronskih matičnih knjiga predstavljalo veliku prekretnicu, ne samo u tehničkom smislu, već pre svega u kvalitetu usluga koje država pruža građanima.

Svečanosti je prisustvovao i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, koji je istakao značaj digitalizacije matičnih knjiga i daljeg razvoja elektronskih usluga za građane. On je najavio da bi naredni korak u modernizaciji matičnih usluga moglo biti uvođenje servisa „e-Venčanje“, koji bi omogućio elektronsko zakazivanje termina i pripremu dokumentacije za venčanje.

Tokom svečanosti priznanja su uručena Zorici Ostojić iz Matične službe Grada Kruševca, Dejani Pantić iz Matične službe Grada Požarevca i Slađani Radojević iz Matične službe Savski venac, za izuzetan doprinos unapređenju rada matičnih službi i kvaliteta usluga građanima.

Dan matičara Srbije obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1946. godine, kada je na snagu stupio Zakon o matičnim knjigama u Srbiji.