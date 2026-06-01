Održana sednica Gradskog veća

Na 141. sednici Gradskog veća razmatrana je 31 tačka dnevnog reda.

Jedna od glavnih tačaka bila je Završni račun budžeta grada Kruševca za 2025. godinu koju je izlagao Ivan Manojlović, predsednik Veća.

Na dnevnom redu našle su se i Odluke o izradi različitih planskih dokumenata.

Bitne su i Odluke vezane za protivgradnu i protivpožarnu odbranu, kao i odbranu od poplava, gde se diskutovalo o onome što je urađeno u prethodnom periodu ali i o aktivnostima planiranim za naredni period.

Razmatrane su i tačke vezane za pitanja i rad javnih preduzeća grada Kruševca kao i Strategija bezbednosti u saobraćaju.

Značajna tačka bila je i kvartalni Izveštaj o radu javnih preduzeća i postignutim rezultatima u prethodnom periodu.

DNEVNI RED

Usvajanje zapisnika sa 135, 136, 137, 138, 139. i 140. sednice

Nacrt Odluke o završnom računu budžeta grada Kruševca za 2025.godinu. Izvestilac: Odeljenje za finansije

Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Lazarica2“. Izvestilac: Glavni urbanista

Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Prnjavor 2“. Izvestilac: Glavni urbanista

Predlog Odluke o izradi izmene i dopune PGR „Istok 2“ u Kruševcu u delu urbanističke podceline 7.1.1. Izvestilac: Glavni urbanista

Predlog Odluke o izradi Plana Generalne regulacije „Ribare“. Izvestilac: Glavni urbanista

Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Železnička 1“. Izvestilac: Glavni urbanista

Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije „Stambeno naselje Lazarica 4 blok b3“ u Kruševcu. Izvestilac: Glavni urbanista

Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2026.godinu. Izvestilac: Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine

Predlog Odluke o usvajanju Mape puta tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji za grad Kruevac. Izvestilac: Pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj

Predlog Odluke o finansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblasti protivpožarne i protivgradne zaštite za grad Kruševac u 2026. godini. Izvestilac: Odeljenje za poslove odbrane i vanredene situacije

Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o realizaciji operativnog Plana za odbranu od poplava na teritoriji grada

Kruševca za vode II reda za 2025.godinu.Izvestilac: Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije

Predlog Rešenja o usvajanju operativnog Plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Kruševca za vode II reda za 2026. godinu. Izvestilac: Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije

Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o realizaciji radova na pojačanom čišćenju i održavanju vodotokova drugog reda u 2025. godini. Izvestilac: Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije

Predlog Zaključka kojim se usvaja Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnih preduzeća na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Kruševac za period 01.01.2026-31.03.2026. godine. Izvestilac: Odeljenje za stambeno komunalne i imovinsko pravne poslove i Javna preduzeća

Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjnoj organizaciji i sistematizaciji polova JKP Vodovod Kruševac koji je doneo direktor pod br.577 od 11.02.2026.godine. Izvestilac: JKP Vodovod

Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP Vodovod Kruševac br.60/1 od 21.05.2026. godine kojom se vrši izmena i dopuna Odluke o cenovniku usluga JKP Vodovod Kruševac. Izvestilac: JKP Vodovod

Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Poslovni centar Kruševac br.4785 od 24.04.2026. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika radova na ugradnji i održavanju saobraćajne signalizacije i tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na putevima. Izvestilac: Poslovni centar

Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP Kruševac Kruševac br.3781 od 27.04.2026. godine kojim se vrši izmena Cenovnika za održavanje saobraćajne svetlosne signalizacije -semafora.Izvestilac: JKP Kruševac

Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP Kruševac Kruševac br.4473 od 15.05.2026. godine kojim se vrši izmena Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina i održavanje vodotokova drugog reda. Izvestilac: JKP Kruševac

Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP Kruševac Kruševac br.4472 od 15.05.2026. godine kojim se vrši izmena Cenovnika za obavljanje delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji grada Kruševca. Izvestilac: JKP Kruševac

Predlog Odluke kojom se usvaja Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca za period od 2026. do 2030. godine sa akcionim planom za sprovođenje strategije. Izvestilac: Odeljenje za stambeno komunalne i imovinsko pravne poslove

Predlog Zaključka kojim se ovlašćuje Gradsko pravobranilaštvo da sa oštećenim licima zbog ujeda pasa lutalica zaključi vansudska poravnanja za predmete pristigle do 08.05.2026.godine. Izvestilac: Odeljenje za stambeno komunalne i imovinsko pravne poslove

Predlog Rešenja kojim se daje na korišćenje Nikolić Momčilu iz Kruševca i Nikolić Svetlani iz Globodera građevinsko zemljište i to kp.br.2505/10 KO Kruševac u površini 321m2. Izvestilac: Odeljenje zastambeno komunalne i imovinsko pravne poslove

Predlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Odluku Komisije KCK Kruševac br.670-6/26 od 08.04.2026. godine o izboru najpovoljnijeg ponuđača za davanje u zakup poslovnog prostora u bioskopu Kruševac. Izvestilac: KCK Kruševac

Predlog Pravilnika o pružanju usluge“Pomoć u kući“. Izvestilac: Odeljenje za društvene delatnosti

Predlog Odluke o izboru korisnika prava na jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje. Izvestlac: Odeljenje za društvene delatnosti

Predlog Rešenja o dodeli jednokratne naknade studentu za stručno usavršavanje. Izvestilac: Odeljenje za društvene delatnosti

Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove“Centar za osobe sa invaliditetom. Izvestilac: Odeljenje za društvene delatnosti

Predlog Odluke o izmeni i dopuni Plana razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama. Izvestilac: Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine

Predlog Rešenja kojim se poništava rešenje Odeljenja za inspekcijske poslove br.355-92/26-07 od 18.03.2026. godine i usvaja žalba Višnje Vere Marić iz Kruševca. Izvestilac: Odeljenje za poslove organa grada

Predlog Rešenja kojim se usvaja žalba Radmile Pavlović iz Makrešana pa se poništava Rešenje Odeljenja za inspekcijske poslove br.355-157/26-07 od 22.04.2026. godine Izvestilac: Odeljenje za poslove organa grada

Izvor: krusevac.ls.gov.rs