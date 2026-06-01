U Policijskoj upravi Kruševac svečano obeležen Dan Ministarstva unutrašnjih poslova, Dan i slava PolIcije

U Policijskoj upravi Kruševac svečano je obeležen Dan Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Dan policije i Slava policije, Sveta Trojica – Duhovi.

Tim povodom, održana je svečanost na kome je prezentovana aktivnost ove službe, kao pouzdanog servisa građana i dela državne uprave koji obezbeđuje stabilnost i sigurnost zajednice.Svečani čin sečenja slavskog kolača obavljen je u kabinetu načelnika Policijske uprave Ivana Milenkovića, a činodejstvovao je Arhiepiskop i Mitropolit kruševački gospodin David, sa sveštenstvom.

Osim rukovodilaca Službi Policijske uprave Kruševac, verskom činu prisustvovale su i potpredsednica Narodne skupštine Nevena Đurić Nikitović i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.