OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC ORGANIZUJE BESPLATNE ULTRAZVUČNE PREGLEDE DOJKI

Opšta bolnica Kruševac nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda, u cilju rane dijagnostike i promocije najefikasnijeg načina brige o sopstvenom zdravlju.

Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, u nedelju, 21. juna 2026. godine, biće organizovani besplatni ultrazvučni pregledi dojki za sve zainteresovane sugrađanke, bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje. Pregledi će se obavljati u periodu od 8 do 16 časova u Službi radiološke dijagnostike, koja se nalazi u prizemlju zgrade Dijagnostičkog centra Opšte bolnice Kruševac.

Iz bolnice podsećaju da je prilikom dolaska potrebno poneti važeću ličnu ispravu radi identifikacije.

Poseban poziv upućen je ženama koje do sada nisu imale priliku da obave ovu vrstu pregleda, kako bi iskoristile mogućnost za preventivnu kontrolu i pravovremenu proveru zdravstvenog stanja.

Preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u ranom otkrivanju bolesti i očuvanju zdravlja, poručuju iz Opšte bolnice Kruševac.