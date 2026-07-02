Zasedala Skupština FK Napredak

O radu Kluba u periodu od 18. marta, kada je održana prethodna sednica Skupštine, do danas, govorili su predsednik Kluba Miloš Nenezić, generalni sekretar Valentina Vasić, sportski direktor Nenad Mirosavljević i šef stručnog štaba Saša Mićović.

Skupština je usvojila Pravilnik o stručnom radu, Pravilnik o nagrađivanju i kažnjavanju, kao i Zaključak da se Gradu i FSS uputi zahtev za finansiranje infrastrukturnih radova na stadionu Mladost.

Đorđe Avramović i Miloš Nikčević više nisu članovi Upravnog odbora, a na predlog predsednika Miloša Nenezića novi članovi Upravnog odbora su postali Goran Karić i Sava Mitrović.

Izvo / fotor: FK Napredak